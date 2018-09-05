В убийстве Захарченко боевики заподозрили двух стариков: опубликовано фото

Александр Захарченко / Reuters

Так называемое МВД самопровозглашенной "ДНР" объявило в розыск двух человек, подозреваемых в причастности к взрыву в кафе "Сепар", при котором погиб главарь "республики" Александр Захарченко.

Также "ведомство" показало фото подозреваемых - это два пожилых человека, находившихся в кафе в день взрыва.

"Просьба указанным лицам и гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции", - цитирует сообщение "полиции ДНР" подконтрольное боевикам СМИ.

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Издание "Коммерсант" сообщало, что взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком. По информации "МК", бомбу заложили в вывеску с названием кафе "Сепар" снаружи здания, а именно в фигурку Чебурашки в камуфляже.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.