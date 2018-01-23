Дерьмо не тонет. Тука рассказал, как Кремль финансирует "ЛДНР", а богатеет Курченко

Братскому "донецкому народу" Кремль ежегодно оказывает финансовую поддержку в размере 30-35 миллиардов рублей (15-17 млрд грн). Собственных доходов едва хватает на осуществление социальных выплат.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, на своей странице в Facebook.

"Примерно в такую ​​сумму обходится России и содержание "луганского народа" — 30-35 млрд. руб. Собственные поступления едва покрывают 22% потребностей "молодой республики".

И это — без затрат на ведение войны против Украины!

Расходы обоих "народов" стремительно растут:

Донецький народ Луганський народ

2015 44.5 млрд.руб. 28 млрд.руб.

2016 60 млрд.руб. 38 млрд.руб.

2017 68 млрд.руб. 42 млрд.руб.

Как видим, финансовая нагрузка на Кремль растет из года в год", — пишет Тука. Добавляя. Что она была бы еще больше, если бы не самодеятельность некоторых нардепов-псевдо-патриотов.

"Благодаря псевдо-патриотическим действиям "избранников", экспорт в Россию угля со стороны "молодых республик" вырос с 1,1 млн.тонн в 2015 году, до 4.2 млн тонн в 2017 году. В четыре раза!", — отметил он.

По его словам, на местном рынке появилась компания ЗАО "Внешторгсервис", аффилированная с господином Курченко.

"На местном рынке (сразу после "некоторых действий народных депутатов") "появилась некая компашка ЗАО "нешторгсервис", аффилированная с ... господином Курченко! Эта компания стремительно взяла под контроль предприятия на оккупированной территории. Так, например, вес грузов, отправленных этой компанией в Россию достигла более 200 000 тонн.

Кроме этого, "Внешторгсервис" завладела местными энергетическими рынками. Привычки свои господин Курченко не меняет. Его компания, с одной стороны, задолжала энергетикам около 250 млн руб, с другой - шахтерам 330 млн руб. Бросает и первых, и других", — говорит он.

Тука также рассказал, каким образом производятся расчеты на оккупированной территории.

"Россия располагает двумя "серыми" зонами — Абхазия и Южная Осетия. Признав эти территории, Россия начала свои корреспондентские счета в "Сбербанке Республики Абхазия". В том же банке имеет счета и "центральный банк ДНР". Таким образом, все расчеты осуществляются через финансовое учреждение еще одного псевдо-государственного образования. И все это проходит через систему SWIFT.

Стоит также отметить, что за перемещением товаров и расчеты между "народами" ответственным назначен ту же фирму "Внешторгсервис" господина Курченко.

Дерьмо не тонет", — подчеркнул Тука.

Ранее сообщалось. что последние полгода в украинских СМИ появляются сообщения, что Россия вынуждена сократить финансирование непризнанных "республик" на Донбассе из-за санкций международного сообщества.