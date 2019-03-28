Луценко озвучил подробности подозрений чиновникам по делу Курченко

Луценко рассказал подробности резонансного дела / Фото: УНИАН

Глава Генпрокуратуры Юрий Луценко заявил, что департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по делу бизнесмена Сергея Курченко, который обвиняется в участии в преступной группировке и в преступлениях против государства Украина, совершенных во время управления страной экс-президентом Виктором Януковичем.

"На сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе должностным лицам (из них 12 высших должностных лиц Министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний). Из тех лиц, которым сообщено о подозрении, в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, 4 лица определениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении 15 лиц продолжаются судебные разбирательства", - написал Луценко в Facebook.

По словам генпрокурора, в ряде преступлений в рамках данного производства обвиняется, как Курченко, так и ряд связанных с ним высокопоставленных чиновников.

Луценко заявил, что ГПУ наложила арест на имущество общей стоимостью в пять млрд грн. Сумма возмещенных убытков исчисляется 1,5 млрд долларов США.

Напомним, издание Forum Daily обнародовало информацию о том, что в рамках расследования против беглого олигарха Сергея Курченко ГПУ объявила подозрения в содействии в незаконном отмывании и легализации активов и средств Борису Ложкину, Валерии Гонтаревой, Алексею Филатову, а также Константину Стеценко и Макару Пасенюку.

Позже в Генеральной прокуратуре Украины прокомментировали информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению Петра Порошенко.