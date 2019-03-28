У Луценко подтвердили выдвижение подозрений в отмывании средств против окружения Порошенко

Генпрокуратура / 112.ua

В Генеральной прокуратуре Украины прокомментировали информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению Петра Порошенко.

Об этом УНИАН рассказал заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик.

"Да, я подтверждаю, что такие подозрения были объявлены", - подчеркнул он.

Напомним, издание Forum Daily обнародовало информацию о том, что в рамках расследования против беглого олигарха Сергея Курченко ГПУ объявила подозрения в содействии в незаконном отмывании и легализации активов и средств Борису Ложкину, Валерии Гонтаревой, Алексею Филатову, а также Константину Стеценко и Макару Пасенюку.

Подозрения предъявлены 98 лицам, в том числе, 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Нацбанка и шести руководителям областных госадминистраций.