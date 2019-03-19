Гонтарева подала документы на ПМЖ в Великобританию - журналист

Валерия Гонтарева / УНИАН

Валерия Гонтарева, бывшая глава Нацбанка Украины, подала пакет документов в Миграционную службу, необходимый для выезда на постоянное место жительства в Великобританию

Такую информацию опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Александр Дубинский.

"Как сообщают мне небезразличные патриоты, некая Валерия Гонтарева подала документы в миграционную службу для выезда на ПМЖ в Великобританию. Доблестные работники Миграционной службы, следуя инструкциям, отправили запросы в СБУ и Нацполицию на предмет отсутствия/наличия ограничений для таких действий. Не менее доблестные работники правоохранительных органов задали такой же вопрос работникам Национального банка Украины", − написал он.

Дубинский также напомнил, что согласно украинскому законодательству, Гонтарева, как имевшая ранее допуск к гостайне, не имеет право отравляться на ПМЖ в другие страны.

"Дело в том, что в соответствии со статьей 29 закона Украины "О гостайне" и статьей 6 закона Украины "О выезде/въезде граждан Украины" − граждане, допущенные к гостайне, не могут быть выпущены на ПМЖ в течении 5 лет. По должности ее допуск к гостайне не вызывает сомнений (член СНБО и глава НБУ). Однако работники НБУ все равно напряженно думают, как бы эти сомнения разрешить в ее пользу, и отпустить барышню на ПМЖ до выборов", − резюмировал он.

Напомним, ранее Дубинский пессимистически прокомментировал интервью Петра Порошенко украинским телеканалам, а также зафиксировал как в приемной депутата БПП раздавали деньги потенциальным избирателем.