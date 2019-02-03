Журналист зафиксировал, как в приемной депутата от БПП раздавали деньги

3 февраля 2019, 21:24

Автор видео напомнил, что в МВД обещали жестко реагировать за подкуп избирателей.

Деньги, валюта, обмен, взятка
Журналист уверяет, что в БПП уже активно подкупают избирателей / Reuters

Журналист Александр Дубинский заявил, что выявил вероятный подкуп избирателей пропрезидентской политсилой БПП.

В Facebook он сообщил, что Соломенском районе Киева, на ул. Очаковская 3/8, в приёмной депутата Киевсовета от БПП Максима Конобаса открыто раздают местным жителям деньги.

"Считайте это заявлением о преступлении. Одним из десятков тысяч, которые сейчас происходят по всей стране", - прокомментировал инцидент автор ролика.

Дубинский опубликовал видео, на котором запечатлена очередь людей около входа в приемную депутата от БПП.

Журналист напомнил, что глава МВД Арсен Аваков обещал наказывать политиков за подкуп избирателей.

Министр МВД Арсен Аваков давеча сообщил, что резко будет пресекать подкуп избирателей. Как ответственный гражданин, сообщаю, что сейчас в Соломенском районе Киева, ул Очаковская 3/8, в приёмной депутата Киевсовета от БПП Конобаса, - происходит раздача денег местным жителям. Считайте это заявлением о преступлении. Одним из десятков тысяч, которые сейчас происходят по всей стране.

Опубликовано Олександром Дубінським Воскресенье, 3 февраля 2019 г.

Напомним, по словам Авакова, правоохранители уже зарегистрировали 9 уголовных производств о нарушениях в ходе избирательной кампании.

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деньги БПП избиратели подкуп избирателей Арсен Аваков Александр Дубинский
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