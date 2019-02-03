"Неудачно пообедал": Депутата обокрали в элитном ресторане Киева

Иван Гладуняк / ngp-ua.info

В одном из киевских ресторанов класса "элит" во время обеда обворовали главу постоянной комиссии по вопросам бюджета и финансов Хмельницкого облсовета Ивана Гладуняка.

По данным портала "Страна" со ссылкой на собственные источники. По их данным, что депутата обокрали 1 февраля в ресторане узбекской кухни на улице Большая Васильковская в центре Киева.

Кроме того, Гладуняк оставил ценные вещи без присмотра, после чего неизвестные похитили у него около 4 тысяч долларов США, документы и банковские карточки. По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 УК Украины (кража). Расследование продолжается.

Напомним, ранее под Киевом ограбили нардепа из "БПП", а в Кривом Роге депутат угодил в больницу после жестокого избиения.