Под Киевом ограбили нардепа из БПП - СМИ

Владимир Куренной был ограблен в Ходосовке / Владимир Куренной / Facebook

Народного депутата Украины от партии Блок Петра Порошенко Владимира Куренного ограбили под Киевом.

Инцидент произошел в Киево-Святошинском районе в воскресенье, 27 января, на парковке гипермаркета в селе Ходосовка. Неизвестный злоумышленник разбил правое переднее стекло в припаркованном автомобиле Land Rover, принадлежащем нардепу, передает УНН.

Читайте также"Изнасилование и грабеж": в Харькове в аптеке совершено дерзкое преступлениеСам Куренной в этот момент находился за рулем этого авто. Злоумышленник на глазах у парламентария забрал с пассажирского сиденья небольшую кожаную сумку, в которой были документы, банковские карты, травматический пистолет "Форт", а также телефон Nokia 3310.

Забрав сумку злоумышленник сел в припаркованный неподалеку автомобиль Volkswagen и направился в сторону Обухова.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 186 ККУ - грабеж.