У депутата Верховной Рады "отжали" квартиру

Нардеп Юрий Деревянко / СМИ

Народный депутат Юрий Деревянко заявил, что неизвестные злоумышленники оставили его без жилья - как выяснилось, его квартира в Киеве, которой он владеет уже более 20 лет (с 1997 года), оказалась незаконно оформлена на новых лиц.

"Мою квартиру в Киеве, которой я владею уже более 20 лет и в которой я прописан, украли! Переоформили на другого владельца, сломали замки и заменили новые, и в один момент моя собственность стала уже чужой", - заявил Юрий во время видео-стрима на своей странице в Facebook.

Политик рассказал, как выплыла на свет афера с квартирой; 30 августа, во время его рабочей поездки в Харьков, он попросил своих помощников забрать почту.

"Они прислали мне фотографии сломанных дверей моей собственной квартиры с новыми замками", - рассказал Деревянко, продемонстрировав фото- и видео доказательства этого. Депутат вызвал полицию и адвоката, по факту мошенничества и кражи было возбуждено уголовное дело.

Деревянко заявил, что ни один украинец не может чувствовать себя защищенным при этой системе.

"Ее надо просто разломать и построить новую, где наша собственность будет защищаться новейшими технологиями, противодействовать которым не сможет ни один вор", - подытожил он.

"Но, вышло так, что и я стал человеком, у которого украли имущество. Никто не застрахован, что такое может произойти в жизни. Это следствие беззакония и отсутствия нормальной правоохранительной системы", - подвел итого Деревянко.