В Украине пытаются развернуть систему подкупа избирателей – Аваков

2 февраля 2019, 20:35

Министр внутренних дел назвал число уголовных дел, зарегистрированных в ходе избирательной кампании.

Выборы в Украине
В Украине пытаются подкупить избирателей, заявил глава МВД / УНИАН

В Украине осуществляют попытку развернуть систему масштабного подкупа избирателей на президентских выборах, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы видим, что есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается", - сказал он.

По словам Авакова, правоохранители уже зарегистрировали 9 уголовных производств о нарушениях в ходе избирательной кампании, сообщает пресс-служба МВД.

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"На данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств, в частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и другие", - добавил министр внутренних дел.

Ранее Аваков пообещал жесткую реакцию правоохранителей в случае организации нового Майдана во время президентских выборов-2019.

Напомним, Владимир Зеленский впервые вышел на первое место в предвыборных предпочтениях. Действующий президент Петр Порошенко также нарастил свой рейтинг. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова).

Согласно данным социологической группы Рейтинг, Порошенко во втором туре уступил бы почти всем соперникам. Группа лидеров президентской гонки в целом остается неизменной.

Ранее социологи называли лидеров президентских и парламентских выборов-2019 в Украине, а также уточнили место Порошенко в президентском рейтинге после получения украинской церковью томоса об автокефалии.

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подкуп избирателей Арсен Аваков выборы-2019
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