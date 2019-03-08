"Не жилец": журналист прокомментировал интервью Порошенко украинским телеканалам

Президент Украины Петр Порошенко

Журналист Александр Дубинский прокомментировал интервью президента Петра Порошенко трем украинским телеканалам - Интеру, ICTV и "Украине".

По его словам, глава государства "ужасно выглядит и еле говорит".

"Слушаю сегодняшнее интервью Порошенко трем каким-то случайным людям, которые даже не пытаются задать ему острые вопросы. Сам он ужасно выглядит, еле говорит. Измотан, и уже проиграл", - пишет Дубинский в Facebook.

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Журналист отмечает, что интервью построено на привычной для Порошенко риторике, а ответы на вопросы лишены логики.

"Мы проведем аудит Укроборонпрома", - обещает Порошенко. И никто не спрашивает, а почему его никто не проводил предыдущие 5 лет... 480 криминальных разбирательств внесено по Укроборонпрому в реестр", - говорит президент. И опять никто не спрашивает, а почему его это не волновало предыдущие 5 лет. На армии красть нельзя", - убеждает Порошенко. И никого из этих стойких журналистов не тошнит от такой циничной лжи прямо на стол", - пишет Дубинский.

"Ж@лкое интервью. Ж@лкий интервьюируемый Ж@лкие интервьюеры. Не жилец", - заключил он.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.