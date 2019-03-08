Тимошенко пообещала закрыть аэропорты для Порошенко в случае ее победы на выборах

Юлия Тимошенко / Батькивщина

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заявила, что в случае ее победы на предстоящих в Украине президентских выборах для действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения все аэропорты страны будут закрыты.

Об этом она рассказала в интервью главному редактору издания Левый берег Соне Кошкиной.

"Потому что никто из экспертов не спорит, что мы с Порошенко будем во втором туре, и после второго тура будут закрыты все аэропорты для Порошенко и его окружения", - отметила Тимошенко.

Она добавила, что для нее не имеет значения, с кем из кандидатов выходить во второй тур.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.