Темные силы и тайные расклады: астролог оценил президентские перспективы Тимошенко

4 марта 2019, 06:33

Успех Юлии Тимошенко во многом будет определять "нестабильная" Луна.

Тимошенко
Юлия Тимошенко / Reuters

В день проведения первого тура президентских выборов в Украине 31 марта звезды готовят Юлии Тимошенко не самые лучшие расклады, подчеркнул известный астролог Влад Росс.

По его словам, ее успех во многом будет определять "нестабильная" Луна. С другой стороны, Сатурн – планета ниспровержения, негативных обстоятельств – будет делать поворот к ее Солнцу.

"Это негативный аспект, связанный с теневыми тайными структурами, фальсификациями. Кроме того, будет более широкая оппозиция между Сатурном и Марсом в ее Доме власти, управления и карьеры", - отметил он.

Астролог заявил, что 31 марта планеты будут находиться в напряженных аспектах, однако по звездам, лидер Батькивщины должна пройти во второй тур. 

"Если она не пройдет, то только по той причине, что сработают тайные силы, неправильно посчитают голоса. Такая опасность есть", - отметил Влад Росс в материале на uaportal.com.

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Он также добавил, что в ее годовом гороскопе Луна – символ успеха и народной популярности – находится в Доме карьеры, успеха и власти. Поэтому она действительно один из главных претендентов на пост президента. Но Луна – нестабильная планета. Поэтому рейтинг Тимошенко постоянно меняется. Он то больше, то меньше.

Астролог резюмировал, что если даже Тимошенко не станет президентом, то, возможно, станет премьер-министром: "У нее очень хорошие шансы занять хорошее место в политике".

Напомним, ранее астролог рассказал, у кого больше всего шансов выиграть выборы президента.

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