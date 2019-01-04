"Про Крым мы забудем": астролог спрогнозировал перспективы избрания Тимошенко президентом

Юлия Тимошенко, по мнению астролога, выйдет во второй тур выборов президента Украины / photo by Alexander Prokopenko

Астролог Влад Росс считает, что лидер Батькивщины Юлия Тимошенко в случае избрания на пост президент Украины будет поддерживать несколько комбинаций с учетом интересов России, США и Евросоюза.

"Она будет играть как настоящий асцендент в Весах. Свое время рождения она мне давала – 2 часа 30 минут ночи. Она – настоящая "весовщица" по знаку асцендента в момент рождения, что дает ей удивительную способность лавировать между Западом и Россией", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Росса, Тимошенко не намерена капитулировать перед Россией, но интересы Москвы она будет учитывать.

"Если будет избрана Тимошенко, мы точно не вступим ни в Евросоюз, ни в НАТО. Это однозначно. А объемы торговли с Россией будут только расти. И про Крым мы забудем. Единственная проблема, которую она может "разрулить" – это Донбасс", - сказано в предсказании.

Читайте такжеАстролог сказал, когда на Донбассе точно не будет войны

Астролог считает, что в фамилии Тимошенко заложено слово "тьма", поэтому ждать Украине просветления во времена ее президентства бессмысленно. Однако именно весной, в период президентских выборов, звезды к лидеру Батькивщины будут благосклонны.

"Юпитер – символ власти, счастья, успеха и удачи – будет находиться в зодиакальном знаке Стрельца, под которым она родилась. И Луна, которая в астрологии является символом электората, у нее находится на возвышении, в Доме Власти. Потому Тимошенко точно выйдет во второй тур, а дальше – посмотрим", - подытожил он.

Напомним, во время чата в Глареде Росс предположил, что прототип шоумена и лидера Квартала 95 Владимира Зеленского в фильме "Слуга народа" можно экспортировать в жизнь, что позволит увидеть, каким президентом в будущем он станет.