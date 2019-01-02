"Водолей – это реформатор": астролог озвучил последствия избрания Зеленского президентом

2 января 2019, 22:27

Звезды говорят, что у шоумена есть все предпосылки для успешного управления страной.

Зеленский
Зеленский, по мнению астролога, рожден под звездой реформатора / УНИАН

Астролог Влад Росс убежден, что прототип шоумена и лидера Квартала 95 Владимира Зеленского в фильме "Слуга народа" можно экспортировать в жизнь, но позволит увидеть, каким президентом в будущем он станет.

Во время чата в Главреде Росс подчеркнул, что Зеленский рожден под знаком Водолея, которых в астрологии считают реформаторами.

"Он действительно может владеть не только страной, но и целым миром. Он может осуществить такие реформы, которые были не под силу другим, поскольку Водолей – это реформатор, он человек своей эпохи. Ему удастся полностью уничтожить всех коррупционеров и олигархов", - сказал он.

Росс прокомментировал распространение в ряде СМИ информации о якобы зависимости Зеленского.

"Все думают, что Зеленский – зависимая фигура. Но, на самом деле, ничего подобного. Он способен даже "опрокинуть" Коломойского и Ахметова. Он "сделает" всех.

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Люди небольшого роста, как Наполеон, часто хороши в реформировании. Наполеон почти полностью разрушил монарший режим в Европе, провел множество реформ. Вот и Зеленский – это тот человек, который может просто до неузнаваемости изменить нашу страну", - сказал астролог.

Знак Водолея, уточнил Росс, имеет в данном случает ключевое значение. Он убежден, что управлять страной не получилось у президента-беглеца Виктора Януковича, поскольку по знаку зодиака он Рак.

"Если же говорить о фамилии Зеленский, то она может значить, что все будет зелено, все будет вырастать, буять. К тому же, зелень – это еще и "бабло", то есть у Украины наконец появятся деньги. Недаром зеленый цвет в астрологии считается денежным", - подытожил спикер.

Напомним, пользователи соцсетей активно обсуждают, что во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1" первым прозвучало поздравление Зеленского. При этом новогоднее выступление президента Петра Порошенко оказалось сдвинуто.

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