Зеленский сделал предложение для желающих работать на выборах в его команде

Зеленский приглашает в свою команду, но при условии / УНИАН

Известный украинский шоумен и лидер студии Квартал 95 Владимир Зеленский, который в новогоднюю ночь объявил о намерениях баллотироваться на пост президента, зовет активных украинцев в свою политическую команду.

"Я верю, что изменить страну можно только вместе с тобой. Не стой в стороне, присоединяйся к моей команде. Неважен твой пол, религия, образование, язык на котором ты говоришь. Важно – ты никогда не был в политике. И пока что это – самое главное", - говорит Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в Facebook.

На своей странице в соцсети Зеленский разместил ссылку на ресурс, пройдя по которой все желающие могут зарегистрироваться в команде кандидата в президенты. Шоумен озвучил ключевое требования для своих будущих соратников – эти люди ранее должны быть ранее абсолютно непричастны к политике.

Однако пройти по ссылке и зарегистрироваться в данный момент невозможно. Зеленский завил, что ресурс атаковали хакеры, однако в ближайшее время специалисты восстановят работу ресурса.

"Мы справимся с этой атакой хакеров. Спасибо большое, что вы с нами. Извините пожалуйста, поработают специалисты и все заработает", - сообщил шоумен.

Напомним, пользователи соцсетей активно обсуждают, что во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1" первым прозвучало поздравление Зеленского. При этом новогоднее выступление президента Петра Порошенко оказалось сдвинуто.