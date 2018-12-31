"Путина избивал приемный отец": астролог сделал прогноз о происхождении главы Кремля

Астролог убежден, что Путин старше ровно на два года / кадр из трансляции

Известный одиозными заявлениями украинский астролог Влад Росс заявил, что президент России Владимир Путин родился не 7 октября 1952, а на два года раньше – в 1950 году.

"Я все больше склоняюсь к тому, что Путин родился на два года раньше, чем мы думаем. Есть даже такие сведения, что его мать живет в Грузии, ее фамилия – Путина. И вот она говорит, что "хозяин Кремля" родился 7 октября, но на два года раньше – не в 1952 году, а в 1950-ом", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам астролога, из-за двух дат рождения у него работают два гороскопа, что позволяет компенсировать определенные неудачи. Неточный возраст, отмечает Росс, позволил матери отдать нынешнего российского президента в школу в девять лет.

"Также известно, что его очень избивал в детстве приемный отец, деспот. Возможно, именно поэтому у него такой характер. Затем семья отдала Путина на воспитание своим родственникам в Петербург, поскольку те лишились всех своих сыновей (умерли в блокаду).

Если посмотреть на разрез глаз у той женщины, что живет в Грузии, и у Путина, то они очень похожи", - сказал спикер.

Росс подчеркнул, что ложная дата рождения объясняет непредсказуемый характер Путина.

"А для чего люди порой скрывают свои даты рождения? Чтобы никто другой энергетически и магически не завладел человеком", - подытожил астролог.

Напомним, Росс во время чата на Главреде предсказал развал России.