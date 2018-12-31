Астролог назвал главного везунчика в любовных делах в 2019-м по знаку Зодиака

В 2019-м большая удача в любовных делах ждет Львов, спрогнозировал астролог / http://golbis.com

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 большая удача в любовных делах ждет представителей огненного знака Зодиака — Льва.

Благоприятная ситуация в вопросах личной жизни и брака будет сохраняться и у других огненных знаков — Овнов и Стрельцов, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, в следующем году выгодно могут жениться или выйти замуж Близнецы, особенно содержанки и альфонсы.

"Большая удача в сердечных делах ждет представителей зодиакального знака Льва, поскольку Юпитер будет находиться в пятом знаке от него, а это сулит полную удачу и любовь… У остальных — с переменным успехом", — отметил астролог. Ранее Влад Росс говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.