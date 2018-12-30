"Удар в ребро": астролог назвал главных лузеров 2019 года по знаку Зодиака

Главными лузерами 2019-го станут Раки и Девы, спрогнозировал астролог / rabstol.net

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева.

У людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, Деву ждет "удар в ребро" от Юпитера, а у Рака весь год будет сохраняться противостояние и борьба Сатурна в Козероге.

"В плане работы и карьеры самые широкие возможности, самая большая удача и всевозможное великолепие в делах будут в 2019 году у Стрельцов. Представители этого знака станут самыми большими счастливчиками года", — отметил собеседник.

Росс добавил, что зодиакальному знаку Лев фортуна будет улыбаться точно так же, как и Стрельцу.

Читайте такжеЛюдская подлость без границ: кто из знаков Зодиака самый подлый"Так что Стрелец и Лев будут самым удачливыми в 2019 году: их ждет масса приятных сюрпризов от судьбы, они смело могут делать жизненные ставки и даже играть в лотерею — они будут много выигрывать", — утверждает астролог.

Ранее Павел Глоба говорил, что в 2019-м будет тяжело представителям трех знаков Зодиака — Близнецам, Львам и Скорпионам, рожденные под этими знаками люди столкнутся с трудностями уже в начале года.