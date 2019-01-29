Почему Порошенко выдвигается в день боя под Крутами

Александр Дубинский

журналист

29 января 2019, 13:44

Гости съезда - это лучшая его характеристика.

Порошенко, довольный
Порошенко сегодня объявит о походе в президенты / twitter.com/APUkraine

Петр Порошенко сегодня объявит о походе на выборы – на второй президентский срок – в памятный день боя под Крутами, который прошел в 1918 году, когда фактически мальчишки, украинские юнкера препятствовали большевистским войскам продвигаться в сторону Киева.

Форум так и назван: "От Крут до Брюсселя. Мы идем своей дорогой", и, видимо, должен характеризовать то устремление " Геть від Москви", о котором писал Хвилевой – от Российской империи к евроинтеграции, которую у нас олицетворяет Петр Алексеевич. Не зря же собираются подписи о курсе в ЕС и НАТО от имени его команды.

Когда я узнал, что Порошенко будет выдвигаться в день памяти боя под Крутами, я смеялся – не над историческим событием, а над логикой этого человека, который пытается найти хоть что-то, чтобы показать, как он далек от Российской империи – чувак, у которого там бизнес, который созванивается с Путиным, который выводит туда деньги через собственные офшоры, содержит там аграрный, крахмальный, автосборочный и авторемонтный бизнес – помимо конфетного. " Геть від Москви!"

Я бы никогда дату боя под Крутами не выбрал, потому что этот бой был проигран из-за того, что после его начала штабной поезд со всеми боеприпасами и командованием бежал в Киев. Это класснейшая характеристика всего того, что происходит сегодня в украинской армии. Вспомните Иловайск – тогда точно так же Муженко вместе с Березой на бронированых "бусах" "чухнули" в сторону и сбежали с поля боя, когда украинских солдат расстреливали прямой наводкой. Такое постоянно происходит с армией, которую возглавляет Порошенко как главнокомандующий – все проигранные бои и котлы были связаны с тем, что командование бросало людей на произвол судьбы.

То же самое происходило в 1918 году – тогда увезли не только патроны, но не обеспечили студентов и полевыми телефонами. То же самое происходит сегодня: история с заказом связи для ВСУ у какой-то турецкой конторы Пашинским, вместо того, чтобы купить у израильского Elbit Systems – то же самое. Это покупка в армию никчемной связи, которая глушится своими же на полигоне во время испытаний и явно приведет при столкновениях к смертям.

А теперь о самом съезде. C Кличко в Австрии произошел "госпитализейшн", а вчера вместо него вызвали господина Филатова, мэра Днепра, который будет участвовать в съезде и расскажет о перспективах развития больших городов. Филатов – ближайший друг Геннадия Корбана, который возглавлял партию УКРОП, боролся с Порошенко, делал резкие заявления в его адрес и договорился до того, что Порошенко бросил против него броневики, "Альфу", эсбэушников, взлом офисов, СИЗО. Он был вынужден уехать в Израиль, у Корбана были серьезные проблемы. И вот его ближайший друг сегодня выступит у Порошенко на съезде. Из-за того, что президент пообещал выделить Днепру миллиард гривен на строительстве аэропорта в селе за 40 км от города. Филатов, как представитель большого города – лучшая характеристика всему съезду, съезду сраколизов. Туда поедут бандиты типа Труханова, наверняка будет Кернес, плюс свита Петра Алексеевича, которая участвует в его коррупционных схемах и объяснит нам, что Порошенко – наша последняя евроинтеграционная надежда и натовский светоч.

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