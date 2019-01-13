В РФ взбесились из-за планов Украины купить турецкие беспилотники

13 января 2019, 15:03

В МИД РФ заявили, что Украина переживает "внутренний вооруженный кризис".

Bayraktar TB2

Покупка Украиной турецких разведывательных беспилотников Bayraktar TB2, способных нести боевой заряд, не должна "усугубить внутриукраинский кризис".

Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова, передает "Ъ".

"Двустороннее военно-техническое сотрудничество - прерогатива суверенных государств. Проблема в том, что Украина переживает внутренний вооруженный кризис, по сути, гражданскую войну. Этот внутренний кризис имеет международное измерение, так как посредниками в урегулировании выступают целый ряд стран и международных организаций, которые однозначно выступили за исключительно мирный способ его разрешения. Соответственно, поставки вооружений киевскому режиму не должны становиться фактором усугубления внутриукраинского кризиса", - приводит издание слова Захаровой.

Накануне президент Петр Порошенко сообщил, что концерн Укроборонпром подписал контракт о покупке турецких беспилотников.

"Как мы и договаривались с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписано соглашение о покупке для украинской армии ударный турецких дронов Bayraktar TB2. Продолжаем перевооружать украинскую армию современными образцами, которые отвечают стандартам НАТО!" - заявил он.

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Россия Украина Турция Укроборонпром беспилотники МИД РФ Мария Захарова
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