ВСУ "светит" новейшее турецкое вооружение

ВСУ могут получить новейшее турецкое вооружение / Минобороны Украины

Президент Петр Порошенко сообщил, что госкомпания "Укрспецэкспорт" (входит в состав "Укроборонпрома") подписала контракт с турецкой компанией Baykar Makina о закупке для Вооруженных Сил Украины новейших турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Турецкие дроны могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей, написал глава государства в Facebook.

По его словам, соглашение о закупке беспилотников — часть мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и полностью соответствует стратегическому курсу Украины в НАТО, стремлению соответствовать стандартам Альянса.

ВСУ могут получить новейшее турецкое вооружение / Скриншот с facebook.com/petroporoshenko

Напомним, Петр Порошенко заявлял, что ВСУ наращивают свою силу, на нужды обороны и безопасности из бюджета нашей страны выделяется сумма, превышающую 5% ВВП (валовый внутренний продукт, реальный ВВП Украины в III квартале 2018-го превысил 878 млн гривен).

Ранее президент говорил, что Верховная Рада в феврале 2019 года должна во втором чтении поддержать проект внесения изменений в Конституцию Украины, которым закрепляется курс на вступление страны в НАТО и в Европейский союз.