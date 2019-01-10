Порошенко сказал, когда ВСУ полностью перейдут на стандарты НАТО

В 2020 году ВСУ будут способны действовать полностью по стандартам НАТО, сообщил Петр Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко утверждает, что в 2020 году Вооруженные Силы Украины будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО в соответствии с законом нашей страны о национальной безопасности.

Украинская армия каждый месяц получает десятки и сотни единиц нового и модернизированного оружия и техники, в том числе самолетов и ракет, рассказал глава государства на встрече с жителями Здолбунова Ровенской области, пишет УНИАН.

По словам Порошенко, ВСУ способны достойно противостоять врагу, который в разы сильнее, и это не предел их возможностей.

"Армия наращивает свою силу, на нужды обороны и безопасности бюджет выделяет сумму, превышающую 5% ВВП (валовый внутренний продукт, реальный ВВП Украины в III квартале 2018-го превысил 878 млн гривен — Ред.), — отметил президент.

Ранее Петр Порошенко говорил, что Верховная Рада в феврале 2019 года должна во втором чтении поддержать проект внесения изменений в Конституцию Украины, которым закрепляется курс на вступление страны в НАТО и в Европейский союз.