ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова

Гонтареву вызвали на допрос ГПУ / УНИАН

На сайте Генеральной прокуратуры опубликованы повестки с вызовом на допрос экс-заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Как сообщила пресс-служба ГПУ, вызов на допрос связан с делом о расследовании преступлений беглого олигарха Сергея Курченко.

Всех экс-чиновников вызвали в качестве подозреваемых 12 августа в разное время: Гонтареву – в 13:30, Филатова – 15:30, а Злочевского – в 9:30.

Напомним, ГПУ вызвала лиц из окружения действующего президента Петра Порошенко для вручения подозрений и допроса по так называемому "делу Курченко". Повестки, среди прочих, были направлены и Валерии Гонтаревой.

Ранее стало известно о том, что подозрение ГПУ получили бывший собственник и экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и бывший собственник медиа-группы UMH (Украинского медиа холдинга), заместитель главы АП Алексей Филатов, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, народный депутат и бывший вице-президент UMH Григорий Шверк, а также совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU – инвестиционная компания управляющая активами Порошенко – ред.).

Позднее заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик подтвердил выдвижение подозрений в отмывании средств против окружения Порошенко.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко озвучил подробности подозрений чиновникам по делу Курченко.