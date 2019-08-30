Гонтареву за границей сбила машина - СМИ

Валерию Гонтареву в Британии сбило авто, узнали журналисты / УНИАН

В столице Великобритании Лондоне на днях автомобиль сбил бывшую главу Национального банка Украины - Валерию Гонтареву.

Машина сбила экс-главу НБУ на пешеходном переходе, сообщает Главком со ссылкой на источники.

По данным издания, в результате ДТП Гонтарева получила переломы разной степени тяжести, ее жизни ничего не грозит.

"По состоянию на сегодня (пятница, 30 сентября, - Ред.) Гонтарева находится в одной из больниц Лондона", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители вызывали Валерию Гонтареву на допрос по уголовному производству, возбужденному против беглого бизнесмена Сергея Курченко, однако она отказалась ради него возвращаться в Украину.