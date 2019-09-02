В ГБР через суд добились принудительного допроса Гонтаревой - СМИ

Валерия Гонтарева / УНИАН

Роман Труба, директор Госбюро расследований, на допросы в которое дважды не явилась экс-глава НБУ времен президентства Порошенко Валерия Гонтарева, добился в судебном порядке решения о ее принудительном приводе.

Такое сообщение со ссылкой на информированные источники было опубликовано в Telegram-канале UN. OFF RECORDS. Как сотрудники ГБР планируют организовывать принудительную доставку Гонтаревой на допросв Киев из Лондона, где она сейчас постоянно проживает, не уточняется.

Напомним, несколько дней назад СМИ сообщили, что Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль на пешеходном переходе. Позднее она сама прокомментировала подробности этого ДТП.