"Травмы серьезные": Гонтарева раскрыла подробности ДТП за границей

Валерия Гонтарева сообщила, что в результате ДТП в Лондоне получила серьезные травмы / УНИАН

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что в центре столицы Великобритании Лондоне днем ее сбила машина в понедельник, 26 августа.

Из-за ДТП серьезные травмы - переломы костей стопы, проведена операция, рассказала экс-глава НБУ в комментарии Liga.net.

По словам бывшей чиновницы, она находится в госпитале, а инцидент расследует полиция.

"Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую", - утверждает она.

Ранее СМИ писали, что на днях в Лондоне на пешеходном переходе Валерию Гонтареву сбило авто. Журналисты выяснили, что бывшая глава Нацбанка получила переломы различной степени тяжести.