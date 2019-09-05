"Политический террор и физическое уничтожение": Гонтарева заявила об атаке на свою семью

Сгоревшая машина зарегистрирована на невестку экс-главы НБУ - ее тоже зовут Валерия Гонтарева. / Фото Информатор

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева связала между собой ДТП, в которое она попала в Лондоне, и поджог автомобиля ее невестки, который произошел в центре Киева в ночь на 5 сентября.

Бывший руководитель Нацбанка заявила об атаке на свою семью.

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", - сообщила Гонтарева LIGA.net.

Она считает, что несчастный случай на пешеходном переходе в Лондоне и сожженная машина в Киеве - это все звенья одной цепи.

"К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но как мы видим и физическое уничтожение (…) Они уже перешли от вербальных угроз к реальным действиям. Надеюсь, нашим правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева!", - заявила Гонтарева.

Читайте такжеСуд разрешил ГБР принудительно доставить из Лондона Гонтареву на допросНапомним, в ночь на 5 сентября, в центре Киева дотла сгорел автомобиль Audi А7. Инцидент произошел на улице Владимирской, 69. Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но от машины уже фактически ничего не осталось.

Недавно в Лондоне на пешеходном переходе Валерию Гонтареву сбило авто. Журналисты выяснили, что бывшая глава Нацбанка получила переломы различной степени тяжести. Позже она сообщила, что из-за ДТП получила серьезные травмы - переломы костей стопы, была проведена операция.