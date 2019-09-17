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"Как Гитлер": поджогом автомобиля и дома Гонтаревой занимался друг ее сына – источник в МВД

17 сентября 2019, 23:01

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский назвал "автора" пожара в доме бывшей главы Национального банка Украины.

Гонтарева
Дубинский назвал "автора" пожара в доме Гонтаревой / ru.slovoidilo.ua

В деле о пожаре в доме бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой появились новые детали.

Отметим, утром 17 сентября бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая ранее инсценировала ДТП в Лондоне, сообщила, что под Киевом подожгли ее дом в поселке Гореничи.

Неизвестные якобы бросили бутылку с зажигательной смесью.

"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!", - пожаловалась Гонтарева.

Чуть позже Гонтарева назвала "чушью" версию о том, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине.

Так вот, народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский вечером во вторник, 17 сентября, заявил, что источник в МВД назвал "автора" пожара в доме Гонтаревой.

"Источник в МВД: поджогом автомобиля и дома Гонтаревой занимался друг ее сына", - написал Дубинский на своей странице в Facebook.

 А в комментариях добавили:

"Вот сегодня полиция написала. До сентября дом охраняло 6 человек, а на момент поджога 1 человек.Странно как-то Гонтарева заботилась о своей безопасности после ДТП в Лондоне и поджоге автомобиля невестки, она снимает охрану со своего дома".

"Когда то Гитлер приказал поджечь Рейхстаг. История повторяется. Но приём заезженный !", - добавила Наталья Заремская.

"Прийдет теперь лерка с гуслями под Эмигрэйшн и будет ныть:"Ой спалили мою хату, ой де я буду спати...", - высказалась Юлиана Ткаченко.

Читайте такжеВраги сожгли родную хату: почему сгоревший дом играет на руку ГонтаревойНапомним, ранее копы озвучили единственную версию пожара в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой в Гореничах под Киевом. По мнению полиции, это умышленный поджог.

"Мы видим на видео с камер наблюдения, как неизвестный человек перекидывает два чемодана через забор. Затем бросает зажигательное устройство. Загорелись эти чемоданы и затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла, и от нее загорелся уже весь дом", - сказал руководитель пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

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