"Хватит уже на 20 политических беженцев": Гонтарева прокомментировал поджог ее дома под Киевом

Гонтарева заявила, что не видит, чем ей поможет статус беженца / УНИАН

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, о пожаре в загородном доме которой стало известно 17 сентября, назвала "чушью" версию о том, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине.

"Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев. Я легально живу и работаю в Великобритании. Я не вижу, чем мне поможет статус беженца в этой стране", - сказала Гонтарева в комментарии Радио Свобода.

Также она назвала "ахинеей" версию о том, что поджогом автомобиля и дома занимался друг ее сына: "Какой друг?! Это полная ахинея! Пусть полиция наконец скажет свое слово, кто и зачем это делает".

Экс-главы НБУ добавила, что ей в течение последних пяти лет угрожал бизнесмен Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации бывшего президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Сейчас угрозы поступали только от Коломойского и Портнова. Все они были в публичной плоскости", - заявила Гонтарева.

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Напомним, 17 сентября экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева сообщила, что под Киевом подожгли ее дом в поселке Гореничи. По ее словам, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. В результате возгорания пострадавших нет. В полиции сообщили, что рассматривают поджог как основную версию пожара в доме Гонтаревой. Также есть еще две версии - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

Как сообщал Главред, недавно в Лондоне на пешеходном переходе Валерию Гонтареву сбило авто. Журналисты выяснили, что бывшая глава Нацбанка получила переломы различной степени тяжести. Позже она сообщила, что из-за ДТП получила серьезные травмы - переломы костей стопы, была проведена операция. Народный депутат Слуги народа Александр Дубинский считает, что экс-чиновница инсценировала ДТП.

Стоит отметить, что Валерию Гонтареву украинские правоохранители подозревают в злоупотреблении служебным положением в бытность ее главой Нацбанка - с целью получения неправомерной выгоды. 4 сентября Печерский райсуд столицы Украины дал разрешение сотрудникам Госбюро расследований принудительно доставить из Лондона Гонтареву на допрос.