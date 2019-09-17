Пожар в доме Гонтаревой: в полиции назвали основные версии

Пострадавших в результате пожара нет / скриншот

Утром 17 сентября экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева сообщила, что под Киевом подожгли ее дом в поселке Гореничи. По ее словам, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Тем временем в полиции соообщили, что рассматривают поджог как основную версию пожара в доме Гонтаревой.

Как сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович, у полиции есть еще две версии - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

"Производства пока не открыли. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняем подробности", - цитирует Жуковича Громадське.

В комментарии телеканалу 112 спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан сообщила, что пострадавших в результате пожара нет. По ее словам, огнем поврежден практически весь дом. Очаги возгорания были в разных местах.

В Офисе президента пожар в доме экс-главы Нацбанка назвали "брутальным преступлением" и призвали правоохранительные органы к быстрому расследованию дела.

"В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов", - добавили в ОП.

В свою очередь, министр МВД Арсен Аваков назвал "недопустимым проявлением криминального давления" ночной поджог дома Гонтаревой. По его словам, тот, кто заказал и исполнил это преступление в момент прибытия миссии Международного валютного фонда в Украину, - "не просто поджигатель, он враг, который вредит своему государству".

Напомним, недавно в Лондоне на пешеходном переходе Валерию Гонтареву сбило авто. Журналисты выяснили, что бывшая глава Нацбанка получила переломы различной степени тяжести. Позже она сообщила, что из-за ДТП получила серьезные травмы - переломы костей стопы, была проведена операция. Народный депутат Слуги народа Александр Дубинский считает, что экс-чиновница инсценировала ДТП.

Стоит отметить, что Валерию Гонтареву украинские правоохранители подозревают в злоупотреблении служебным положением в бытность ее главой Нацбанка - с целью получения неправомерной выгоды. 4 сентября Печерский райсуд столицы Украины дал разрешение сотрудникам Госбюро расследований принудительно доставить из Лондона Гонтареву на допрос.