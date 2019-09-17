Сгорел дотла: Гонтарева заявила, что под Киевом сожгли ее дом

17 сентября 2019, 08:12

Неизвестные якобы бросили бутылку с зажигательной смесью.

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Гонтарева снова жалуется на "террор" / УНИАН

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева, которая ранее заявляла, что неизвестные сожгли машину ее невестки в центре Киева, сообщила, что под Киевом подожгли ее дом в поселке Гореничи.

Неизвестные якобы бросили бутылку с зажигательной смесью.

"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!", - пожаловалась Гонтарева theБабелю.

Также обнародовано видео пожара в доме Гонтаревой. 

Напомним, недавно в Лондоне на пешеходном переходе Валерию Гонтареву сбило авто. Журналисты выяснили, что бывшая глава Нацбанка получила переломы различной степени тяжести. Позже она сообщила, что из-за ДТП получила серьезные травмы - переломы костей стопы, была проведена операция. Народный депутат Слуги народа Александр Дубинский считает, что экс-чиновница инсценировала ДТП

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Стоит отметить, что Валерию Гонтареву украинские правоохранители подозревают в злоупотреблении служебным положением в бытность ее главой Нацбанка - с целью получения неправомерной выгоды. 4 сентября Печерский райсуд столицы Украины дал разрешение сотрудникам Госбюро расследований принудительно доставить из Лондона Гонтареву на допрос

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Киев пожар Дом Валерия Гонтарева новости Украины новости Киева
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