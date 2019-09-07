Остап Бендер плачет в сторонке: Гонтарева инсценировала ДТП в Лондоне

Валерия Гонтарева инсценировала ДТП / Скриншот

Бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева, которая ранее сообщила, что следующие четыре-шесть месяцев ей придется передвигаться на инвалидном кресле, на самом деле инсценировала ДТП с травмой в Великобритании, убежден народный депутат Слуги народа Александр Дубинский.

"Учитывая, что Гонтарева сейчас ломает в Лондоне комедию про "преследования", чтобы не отправиться по экстрадиции в Украину - публикует фейковые видео и фото про "ДТП с переломами", - решил обратиться в Полицию Лондона с запросом, был ли такой инцидент, и в чем его суть", - написал Дубинский на своей странице в Fаcebook.

Он считает, что уверен в поимке "этой воровки на брехне" в очередной раз. В частности, депутат опубликовал запрос.

Добавим, что в комментариях под сообщением Дубинского украинцы высказали мнение, что экс-глава НБУ врет.

"ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом", - пишет Виктор Леман.

"Видимо было очень нужно. Могла тупо броситься под реальную машину. Но так, слегка. То есть, камеры могли что-то такое запечатлеть. Но скорее всего, тупо по договорняку с каким-то водителем подстроили. Если ума хватило, то могла и под камеры подстроить нечто такое, похожее на ДТП. А так конечно, таких случайностей не бывает. Единственное, может конечно просить полит-убежище на том основании, что типа ей грозит физическая расправа, как ценному свидетелю, что это ДТП - попытка покушения. Ну и поджог машины в Киеве - из той же оперы. У нее денег много, технологов по таким делам с адвокатами нанять вполне хватит. А на Альбионе суд может вполне формально подойти к ситуации. И на какое-то время убежище она может получить. Тут важно ГПУ серьезно подойти к вопросу, с документами, с указанием, что тетя вводит в заблуждение британские власти, что она мошенница международных масштабов и т.д.", - добавил Юрий Лукашин.

Отметим, Валерию Гонтареву украинские правоохранители подозревают в злоупотреблении служебным положением в бытность ее главой Нацбанка - с целью получения неправомерной выгоды.

Напомним, ранее Валерия Гонтарева сообщила, что 26 августа днем в центре Лондона ее сбило авто. Бывшая глава Нацбанка утверждала, что в результате ДТП получила серьезные травмы - переломы костей стопы - и перенесла операцию.

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4 сентября Печерский райсуд столицы Украины дал разрешение сотрудникам Госбюро расследований принудительно доставить из Лондона Гонтареву на допрос. Согласно материалам суда, такое решение было принято 27 августа 2019-го