"Не может ходить": Гонтарева записала ролик в госпитале

Валерия Гонтарева в госпитале показала свое инвалидное кресло и костыли / Скриншот

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которую в столице Великобритании Лондоне сбила машина, записала видео в госпитале, в котором, в частности, сообщила, что следующие четыре-шесть месяцев ей придется передвигаться на инвалидном кресле или на костылях.

Гонтарева находится в лондонском ортопедическом госпитале, он, наверное, один из лучших в Англии, рассказала экс-глава НБУ в ролике, опубликованном в YouTube канале НВ.

В ролике бывшая чиновница показала свою палату, панораму Лондона, травмированную ногу, инвалидное кресло, свои костыли, "на которых придется передвигаться, ну, к сожалению, следующие четыре, а то и шесть месяцев".

"…решила записать короткое видео, чтобы было понятно, где я сейчас нахожусь… я нахожусь сейчас в госпитале, этот госпиталь находится на Паддингтон, это один из, наверно, лучших ортопедических госпиталей Англии и…, надеюсь, что меня здесь вылечат…", - сказала она.Читайте такжеСуд разрешил ГБР принудительно доставить из Лондона Гонтареву на допрос Ранее Валерия Гонтарева сообщила, что 26 августа днем в центре Лондона ее сбило авто. Бывшая глава Нацбанка утверждала, что в результате ДТП получила серьезные травмы - переломы костей стопы - и перенесла операцию.