Пожарные рассказали, как пылал дом Гонтаревой под Киевом

Горящий дом / скриншот из видео

Никто не пострадал в результате возгорания случившегося в ночь со вторника на среду, с 16 на 17 сентября, в загородном доме в Гореничах, принадлежащем экс-главе правления Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом заявила спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на Киевщине Виктория Рубан, сообщает 112 Украина.

"По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет, охранник, скажем так, не пострадал, но это окончательно будет еще выясняться", — заявила она.

По словам Рубан, сейчас обстоятельства возгорания выясняют правоохранители. Но известно, что очаги пожара находились в разных местах.

"На месте ликвидации пожара работали шесть единиц нашей техники, одна единица вспомогательной техники. Огнем поврежден практически весь дом, потому что очаги возгорания находились в разных местах", — подвела итог иона.

Напомним, ранее Валерия Гонтарева, которая сейчас пребывает в лондонской больнице после автоаварии, сообщила, что под Киевом в поселке Гореничи подожгли ее дом . По ее словам, неизвестные злоумышленники бросили в здание бутылку с зажигательной смесью.