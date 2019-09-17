"Сожгла 200%": у копов осталась только одна версия пожара в доме Гонтаревой

Копы озвучили единственную версию пожара в доме Гонтаревой / УНИАН

Копы рассматривают единственную версию пожара в доме бывшей главый Национального банка Валерии Гонтаревой в Гореничах под Киевом.

Отметим, ранее экс-глава НБУ назвала "чушью" и "ахинеей" подозрения в том, что она сама устроила поджог дома.

Так вот, полиция рассматривает только один вариант - умышленный поджог.

"Мы видим на видео с камер наблюдения, как неизвестный человек перекидывает два чемодана через забор. Затем бросает зажигательное устройство. Загорелись эти чемоданы и затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла, и от нее загорелся уже весь дом", - передает hromadske.

При этом Жукович добавил, что содержание чемоданов не известно, идет экспертиза.

Следователи ищут другие видеозаписи, где могли бы быть зафиксированы злоумышленники.

Пожежа в будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої. pic.twitter.com/VEU5NHygpQ — theБабель (@theBabelUA) 17 сентября 2019 г.

В то же время украинцы в соцсетях пишут, что подожгла дом сама Гонтарева.

"Ну так нащо їй будинок в Україні вон ж тепер мешкає за кордоном.! Спалила 200%", - пишет Евгений Худолий.

"Быстрее сгорит - быстрее британский паспорт дадут", - убежден Виктор Голуб.

"Думаю, что это начало, для таких, как она. Справедливый суд будет за взлетевший доллар и обнищание Общества", - добавила Виолетта Дашкова.

Читайте такжеЖурналистка показала, что спасли от огня в доме Гонтаревой: опубликованы фотоНапомним, ранее бизнесмен Игорь Коломойский намекнул, что бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой мог быть выгоден поджог ее дома.

Скорее всего, теперь экс-главу НБУ не выдадут украинской стороне, сообщил Коломойский во время переписки с корреспондентом Украинской правды.

"Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", - полагает предприниматель.