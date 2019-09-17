Поджог дома Гонтаревой: Коломойский намекнул на выгоду экс-главы НБУ

Валерии Гонтаревой может быть выгоден поджог собственного дома, намекнул Игорь Коломойский / УНИАН

Бизнесмен Игорь Коломойский намекнул, что бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой мог быть выгоден поджог ее дома.

Скорее всего, теперь экс-главу НБУ не выдадут украинской стороне, сообщил Коломойский во время переписки с корреспондентом Украинской правды.

"Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", - полагает предприниматель.

Ранее Валерия Гонтарева пожаловалась, что в поселке Гореничи (находится под Киевом) неизвестные сожгли ее дом - бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. Позже в полиции назвали версии пожара - поджог, неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

До этого в Киеве сожгли автомобиль Audi А7, зарегистрированный на невестку Гонтаревой и ее тезку. Еще раньше экс-главу НБУ в столице Великобритании Лондоне якобы сбило авто, и она попала в больницу.

Напомним, до ДТП и пожаров Валерия Гонтарева переехала в Британии и отказывалась являться на допрос в Госбюро расследований. После аварии Печерский райсуд Киева разрешил сотрудникам ГБР принудительно доставить бывшую чиновницу на допрос.