"Гривна упала в пять раз": в Квартале ответили негодующему Милованову

Вечерний Квартал 2019 / Пресс-служба

Скандал из-за эфира Вечернего квартала не утихает. Виной тому песня о поджоге дома бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую спел хор имени Веревки и актер Евгений Кошевой.

Пресс-служба студии Квартал 95 напомнила, что коллектив отличается "острой политической сатирой",

"Почти каждый выпуск "Вечернего квартала" становится резонансным, потому что мы шутим на темы, которые волнуют общество. "Квартал" – это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам", - говорится в сообщении в Facebook.

При этом указано, что коллектив хора не принимал участием в подготовке номера и поддался "незаслуженной информационной атаке".

Кроме того, участники Квартала пожелали негодующему министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову побольше инвесторов и экономического прорыва.

"Если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: "Из-за шутки комиков "Вечернего Квартала" гривна упала в пять раз", "Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого", - иронично ответили чиновнику "кварталовцы".

Также артисты предложили министру культуры Владимиру Бородянскому прийти на следующее выступление и лично сказать, "за что ему стыдно, а за что нет".

Напомним, что Тимофей Милованов заявил, что выходка актеров 95 квартала негативно скажется на инвестиционном климате Украины.