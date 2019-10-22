"Дебилка и невменяшка": Коломойский прошелся по обиженной на шутку Гонтаревой

Валерия Гонтарева / УНИАН

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что ему очень понравилась скандальная шутка актеров студии 95 квартал про бывшею главу Нацбанка Валерию Гонтареву. При этом он отметил, что в этом же номере юмористы травят и его.

"Почему вы не считаете, что в этом номере травят также меня? Они на всю страну говорят, что "Валерия думает о Валерьиче", и это значит, что я первый подозреваемый! Почему вы не считаете, что это – травля", - объяснил бизнемен в интервью Новому времени.

По его словам, люди с чувством юмора не обращают на такое внимания и не считают подобное травлей. Также Коломойский посоветовал экс-главе НБУ обратиться к специалисту.

"Так пусть к психиатру пойдет, дебилка. Там в Лондоне их до хрена: психоаналитиков, психиатров. Может, у нее мания преследования развилась, если она считает, что юмористические передачи – это ее травля?" - отметил бизнемен.

При этом он указал, что еще никто от такой травли не повесился и не застрелился.

"Если Гонтарева будет первой – это будет смешно. А если она сумасшедшая, ее надо в лечебницу определить, чтобы она себе чуть-чуть подлечила нервы и мозги", - подчеркнул бизнесмен.

Также он напомнил, что уже общался с Гонтаревой и считает ее "невменяшкой".

"Она считает себя мессией, которая считает, что она спасла банковскую систему Украины, что она великая реформаторша и тому подобное. И что Украина – это failed state", - подытожил Коломойский.

Напомним, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов разразился критикой в адрес актеров студии 95 квартал из-за шутки про сгоревший дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.