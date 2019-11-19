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"Такие взятки брать, тьфу": скандальная Лесничая вышла из СИЗО под залог в полмиллиона

19 ноября 2019, 13:41

Залог в размере 576 000 гривен за Лесничую внесли ее друзья, рассказала адвокат.

Виктория Лесничая вышла из СИЗО под залог
Виктория Лесничая вышла из СИЗО под залог / facebook.com/v.lisnycha

В среду, 19 ноября, бывшая скандальная заместитель министра культуры Украины Виктория Лесничая, которую подозревают в мошенничестве, внесла залог в размере 576 000 гривен и вышла из СИЗО.

По словам адвоката подозреваемой Виталия Грынива, залог в размере 576 000 гривен, согласно постановлению суда, был внесен и суд освободил Лесничую из-под стражи. Адвокат заявил, что залог внесли друзья подозреваемой, передает Украинская правда.

При этом 15 ноября Высший антикоррупционный суд избрал для Лесничей меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога в размере 576 300 гривен.

Добавим, что по словам прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Виктория Лесничая, директор департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Светлана Кондзеля и еще один подозреваемый – Николай Пасальский – пообещали Андрею Кравченко содействие в получении руководящей должности в НАК "Нафтогаз" за $300 тыс. Эту сумму он должен был в два этапа положить в банковскую ячейку, сообщили в ведомстве.

Кстати, перед задержанием, 11 ноября, Виктория Лесничая разместила на своей странице в Фейсбуке фотографии на фоне природы. Кто-то отметил – "классная".

"А чего ж ей не быть стильной?? такие взятки брать!!! тьфу!!!!", - ответила Летиция Каста.

К слову, Лесничая была заместителем министра культуры Михаила Кулыняка с сентября 2010 года по октябрь 2011-го. В январе 2012-го Кулыняк назначил ее гендиректором заповедника Киево-Печерская Лавра. А уже в августе 2012-го Лесничая оказалась в центре скандала - ее обвинили в необоснованных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке "серых" финансовых схем. Она опровергла все обвинения в свой адрес.

Читайте такжеСМИ рассказали, какой залог хочет НАБУ для попавшейся на взятке чиновницы из ОПНапомним, 12 ноября сотрудники НАБУ задержали группу лиц, которые требовали 300 тысяч долларов за содействие в трудоустройстве на руководящую должность в НАК Нафтогаз Украины. Официально в НАБУ имена задержанных не называло, однако СМИ озвучили уже две фамилии.

Первая задержанная - директор департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлана Кондзеля. Вторая задержанная - экс-заместитель министра культуры Виктория Лесничая.

Также ранее в Офисе президента подтвердили задержание своего чиновника детективами НАБУ.

"Сегодня (12 ноября, - Главред) сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса президента Украины. Эта особа работала в разных отделах Администрации президента с 2005 года. Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше пост коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны", - говорится в сообщении в телеграм-канале ОП.

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