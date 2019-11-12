Бакшыш в размере 150 тысяч долларов: в Офисе президента задержали чиновницу

НАБУ задержало чиновницу Офиса президента / nabu.gov.ua

Во вторник, 12 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали на взятке директора департамента публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю.

По информации, сумма взятки составляет 150 тыс. долларов, передает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.

В то же время, в Офисе президента открыто не назвали фамилию чиновницы, только уточнили в своем телеграм-канале, что она работала в ведомстве с 2005 года.

Напомним, ранее сообщалось, детективы НАБУ поздним вечером в понедельник, 11 ноября, прибыли в офис одного из крупнейших финучреждений Украины, Райффайзен Банка, ради задержания главы правления Александра Писарука. Соответствующее сообщение опубликовал портал НВ со ссылкой на собственный источник.

Также ранее сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации Бывшему генеральному директору государственного концерна Укроборонпром Павлу Букину.

"В вторник, 12 Ноября 2019 года, под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему гендиректору ГК Укроборонпром по факту декларирования недостоверной информации", - говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.