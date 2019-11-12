Бакшыш в размере 150 тысяч долларов: в Офисе президента задержали чиновницу

НАБУ схватило директора департамента публичной информации ОП.
Во вторник, 12 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали на взятке директора департамента публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю.
По информации, сумма взятки составляет 150 тыс. долларов, передает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.
В то же время, в Офисе президента открыто не назвали фамилию чиновницы, только уточнили в своем телеграм-канале, что она работала в ведомстве с 2005 года.
Напомним, ранее сообщалось, детективы НАБУ поздним вечером в понедельник, 11 ноября, прибыли в офис одного из крупнейших финучреждений Украины, Райффайзен Банка, ради задержания главы правления Александра Писарука. Соответствующее сообщение опубликовал портал НВ со ссылкой на собственный источник.
Также ранее сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации Бывшему генеральному директору государственного концерна Укроборонпром Павлу Букину.
"В вторник, 12 Ноября 2019 года, под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему гендиректору ГК Укроборонпром по факту декларирования недостоверной информации", - говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.