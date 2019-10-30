Полмиллиона долларов наличными: СБУ в Харькове задержала на взятке чиновника

Сотрудники СБУ нашли у чиновника Регионального отделения Фонда государственного имущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областях, задержанного на взятке, более полумиллиона долларов США.

Госслужащего задержали, когда он требовал 30 тысяч долларов за разделение паев для их приватизации. Во время обыска у него изьяли 500 000 долларов, сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, на одной из улиц Харькова во время получения всей суммы взятки.

Во время следственных действий по месту работы и жительства чиновника, всю жизнь проработал в госорганах, правоохранители изъяли более полумиллиона американских долларов и ценные золотые изделия.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ранее Разумков резко высказался о скандале со взятками.