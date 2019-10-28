"Не шоу": Разумков резко высказался о скандале со взятками

Дмитрий Разумков / УНИАН

Скандал из-за возможного подкупа народных депутатов, входящих в состав финансового комитета, разгорелся еще на прошлой неделе. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков отреагировал на данную ситуацию.

"Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это все-таки не шоу", – отметил глава Верховной Рады в эфире "Факты недели".

При этом он выразил надежду, что информация о взяточничестве не подтвердиться.

"Это должен быть вопрос правоохранительных органов, если есть такой фактаж, независимо от того, от какой политической силы, потому что там по поводу комитета вопросы, а в комитете есть представители разных политических сил. Я надеюсь, что эта информация не подтвердится", – указал спикер Рады.

В то же время он заявил, что если слухи окажутся правдой, то все причастные должны понести наказание.

Напомним, что ранее в СБУ раскритиковали процедуру прохождения полиграфа "слугами народа" из-за формата.