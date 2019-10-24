"Это не шоу": в СБУ и МВД раскритиковали публичный полиграф для нардепов

Публичность при прохождении полиграфа нивелирует результаты

Процедура прохождения полиграфа не должна быть публичной и напоминать шоу, заявили в Службе безопасности Украины.

"Это нельзя превращать в шоу, поскольку публичность нивелирует результаты" - рассказал агентству Интерфакс-Украина источник в СБУ.

Он отметил, что , штатные полиграфологи работают в правоохранительных органах Украины, их заключения носят исключительно рекомендательный характер и оцениваются лишь в совокупности с другими доказательствами.

Читайте такжеДетектор лжи для "слуг народа": еще одна нардеп прошла полиграф"В основном, исследования на полиграфе используются при прохождении спецпроверок при приеме на работу, при проведении служебных проверок. Важным условием прохождения полиграфа является добровольное согласие, а заключение полиграфолога носит исключительно рекомендательный характер и не может оцениваться само по себе, лишь в совокупности с рядом других данных, документов или доказательств", - подчеркнули в украинской спецслужбе.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел заявили о том, что оценивать результаты полиграфа можно только при наличии целого ряда других факторов и данных.

"А поскольку это исследование касается психологического аспекта, не может быть речи и о демонстративном характере его прохождения", - сказал собеседник агентства.

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Напомним, нардеп от Слуги народа Александр Дубинский прошел полиграф после скандала в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где политиков пропрезидентской политсилы подозревали в получении взятки.

В то же время главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии полиграфолог отказал в прохождении теста на детекторе лжи.