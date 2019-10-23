Дубинский на полиграфе отрицал получение взятки

Дубинский на полиграфе все отрицал / скриншот из видео

Народный депутат от фракции Слуга народа Александр Дубинский прошел полиграф после скандала в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где политиков пропрезидентской политсилы подозревали в получении взятки.

Во время процесса прохождения детектора в прямом эфире Дубинский заявил, что не поддержал законопроект №2047, который, помимо прочего, ликвидирует так называемые "площадки Яценко", за взятку в размере от 30 до 50 тысяч долларов.

"Нет", - ответил на вопрос о том, получал ли он хоть какие-либо деньги за голосование в парламенте.

Дубинский заявил, что не знает о вероятных договоренностях о блокировании законопроектов за денежное вознаграждение. Никого из своих коллег-нардепов он не подозревает в получении взятки.

По словам политика, за голосование против законопроекта №2047, а также за любые другие законопроекты ему никто взятку не предлагал.

После Дубинского полиграф будет проходить председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Результаты прохождения полиграфа будут обнародованы в понедельник, 28 октября.

Напомним, ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что убежден в единстве и открытости своей политсилы, а также верит, что его соратники не брали взяток за решение в комитетах.

Также ранее сообщалось, члены парламентского комитета по вопросам финансов должны пройти проверку на полиграфе в связи с информацией о возможном получением взяток "слугами народа", заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 октября.