Тест на ложь: Арахамия и Дубинский проходят проверку на полиграфе: онлайн-трансляция

Дубинский и Арахамия проходят проверку на детекторе лжи / скриншот из соцсетей

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия решил выполнить просьбу президента Владимира Зеленского и пройти исследование на детекторе лжи. Вместе с ним полиграф пройдет и депутат из той же фракции Александр Дубинский.

Прямая трансляция проверки Давида Арахамии и Александра Дубинского начнется в 20:00.

Результаты прохождения полиграфа станут известны в среду, 23 октября, в 21:00-21:30, прямой эфир также можно посмотреть на канале Дубинского в Youtube.

Читайте также"Лишить мандата": в Слуге народа пригрозили нардепу ШевченкоНапомним, ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что убежден в единстве и открытости своей политсилы, а также верит, что его соратники не брали взяток за решение в комитетах.

"Все хотят увидеть какой-то раскол "Слуги народа" – такого нет. У нас нормальное монобольшинство. Вы же видите, как мы голосуем", – сказал Арахамия на брифинге.

Комментируя информацию о взятках для членов комитета по финансам за неотмену "электронных площадок", которые работают в интересах Антона Яценко, Арахамия подтвердил, что будет два полиграфа: "один сегодня – показательный, второй – один для всех".

"Я вообще не хотел, чтобы это было как сейчас: вся страна видит, как мы проходим полиграф. Мы хотели внутреннее обсуждение, потом господин Лещенко или кто-то об этом написал – и начались какие-то интриги, скандалы, расследования. Это такое интимное дело внутри фракции – мы хотели сами его решить спокойно и непублично. Но если публично – давайте делать это максимально публично", – особо отметил глава фракции Слуга народа.

Также ранее сообщалось, члены парламентского комитета по вопросам финансов должны пройти проверку на полиграфе в связи с информацией о возможном получением взяток "слугами народа", заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 октября.

"Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и ответить - какими бы горькими они были", - заявил Зеленский.



