Арахамии отказали в прохождении полиграф-теста

Дубинский прошел полиграф, а Арахамии еще предстоит / скриншот из видео

Главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии полиграфолог отказал в прохождении теста на детекторе лжи, который он должен был проходить сразу после коллеги по партии Александра Дубинского.

Во время прямой трансляции процедуры специалист отметил, что у него отсутствует конкретный тест для ситуации Арахамии.

"Результаты можно считать однозначными... в пользу опрашиваемого лица. (Дубинский - ред.) не скрыл правду, ему не известно, кто еще мог быть связан", - сказал полиграфолог после теста Дубинского.

"(Полиграф доказал - ред.), что деньги не брал. Не знаю, можно ли полиграф обмануть. Не пытался, поэтому не знаю. Эмоционально изнурительно, но правда того стоит", - отреагировал политик.

Полиграфолог отметил, что Арахамии следует пройти тест в другой день.

"У меня нет теста под вашу ситуацию. Вопросы только по комитету. Я не готов", - отметил он.

Арахамия предложил спрашивать его о любых голосованиях в Раде. Однако специалист заявил, что ему нужно время на подготовку персонализированного опроса. Тест на детекторе лжи для Арахамии предложили пройти 24 октября в 16 часов.

Напомним, Дубинский прошел полиграф после скандала в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где политиков пропрезидентской политсилы подозревали в получении взятки.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что убежден в единстве и открытости своей политсилы, а также верит, что его соратники не брали взяток за решение в комитетах.