Экс-гендиректору Укроборонпрома сообщили о подозрении: в САП раскрыли детали

Укроборонпром

Бывшему генеральному директору государственного концерна Укроборонпром Павлу Букину сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации.

"В вторник, 12 Ноября 2019 года, под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему гендиректору ГК Укроборонпром по факту декларирования недостоверной информации", - говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Антикоррупционными органами установлено, что Букин в 2016 году не внес в декларацию о доходах информацию о двух квартирах, земельном участке в Киеве и двух автомобилях Range Rover, которые являются собственностью его гражданской жены.

Действия бывшего гендиректора квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

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Как подчеркивает УНИАН, по данным источников в правоохранительных органах, речь идет об экс-главе госконцерна Павле Букине.

Напомним, ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский.