Против экс-главы Укроборонпрома НАБУ завело уголовное дело – источник

СМИ рассказали об уголовном деле против эк-главы Укроборонпрома

По факту возможного декларирования недостоверной информации бывшим генеральным директором концерна Укроборонпром Павлом Букиным Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство

Дело было открыто еще во время, когда Букин занимал должность гендиректора Укроборонпрома, сообщил Українським Новинам источник в НАБУ.

Как отмечается в сообщении, уголовное производство начато 7 августа по ст. 366-1 Уголовного кодекса по факту возможного декларирования недостоверной информации при подаче декларации.

Других обстоятельств дела собеседник не уточнил.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в помещениях Укроборонпрома и предприятий-спецэкспортеров.