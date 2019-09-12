ГБР обыскивает Укроборонпром по уголовным делам Порошенко и Гонтаревой

12 сентября 2019, 14:04

В госконцерне и других структурах, подозреваемых в причастности к отмыванию средств, проходят массовые обыски и изъятия документов.

ГБР
ГБР изымает документы, имеющие доказательные значение в уголовном производстве против экс-президента

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в помещениях Укроборонпрома и предприятий-спецэкспортеров.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, уточнив, все следственные действия санкционированы.

"Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц Правления Национального банка Украины в 2014-2016 годах", - отметил Труба.

Следователи беспрепятственно были допущены во все помещения Концерна и предприятий-участников, им предоставляется доступ ко всей имеющейся на предприятиях документации в рабочем режиме.

Изымаются документы, имеющие доказательные значение в уголовном производстве. В ходе досудебного расследования устанавливается причастность должностных лиц Укроборонпром и предприятий-участников госконцерна, уточнил Мустафа Найем.

"Для понимания, с 2014 года в Единый реестр досудебных расследований были внесены 554 уголовных производств о нарушениях на предприятиях государственного концерна Укроборонпром", - написал Найем в своем телеграм-канале.

Читайте такжеЭкс-глава Укроборонпрома напоследок сделал подлянку с УкрспецэкспортомВ свою очередь юрист Андрей Портнов уточнил, что обыски идут по уголовным делам Порошенко, а по делу о мародёрстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в Укроборонпроме и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств.

"В аэропорту Жуляны продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полёте на Мальдивский архипелаг. Не благодарите, Петр Алексеевич. Скоро подозрение, снятие неприкосновенности, мера пресечения, обвинительный акт и приговор. Всё, на что Вы системно напрашивались", - написал экс-замглавы АП в своем телеграме.

Напомним, Петр Порошенко уже несколько раз игнорировал вызов на допрос в ГБР.

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